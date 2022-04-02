Полк "Азов" надеется на деблокаду города и прибытие спецтехники для разбора завалов.

Отдельный отряд специального назначения "Азов" ожидает деблокаду окруженного российскими войсками Мариуполя и прибытие спецтехники для разбора разрушенных домов.

Об этом сообщил заместитель командира полка Святослав Пономарь в видеообращении в Twitter.

"Ежеминутно защитники Мариуполя находятся на грани жизни и смерти, в полной блокаде продолжают героическую борьбу за Украину и своих граждан, сражаясь за каждый метр родной земли. Я хочу пожелать украинцам быть такими же настоящими, такими же отчаянными и такими же храбрыми, как наши ребята", - подчеркнул Пономарь.

Он отметил, что за вчерашний день было уничтожено два БМП, а сегодня - один танк и вражескую пехоту.

"Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого. Верим, что у Украины есть решение выхода из этой ситуации", - подчеркнул Пономарь.

Заместитель командира призвал сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со спецтехникой для разбора завалов разрушенных оккупантами жилых домов и инфраструктуры города.

Ранее командование полка Национальной гвардии "Азов" уже призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Блокада Мариуполя

Как сообщал УНИАН, Мариуполь остается закрытым для въезда и очень опасным для выезда на личном транспорте. По приблизительной оценке местных властей, там погибли почти 5 тысяч человек, среди них - примерно 210 детей. Точное количество жертв подсчитать пока невозможно.

В городе остается еще 150 тысяч жителей, лишенных каких-либо основных условий для жизни.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что российские оккупанты пытаются установить полный контроль над Мариуполем.

Тем временем Турция заявила о готовности предоставить корабли для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из города по морю.

А по данным Мариупольского горсовета, для восстановления инфраструктуры населенного пункта понадобится не менее 10 млрд долларов.

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