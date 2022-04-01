Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, нанесенных агрессией РФ.

Не менее 10 млрд долларов понадобится для восстановления инфраструктуры Мариуполя.

Как сообщает Мариупольский горсовет, это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, нанесенных агрессией РФ.

Для этого рада создала специальную депутатскую комиссию.

"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, нанесенное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в Международный суд. Военные преступники должны понести наказание. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее сообщалось, что Мариуполь остается закрытым для въезда. В мэрии заявили, что оккупанты не пропускают в город гуманитарные грузы.

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