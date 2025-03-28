По предварительной информации, ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.

Воздушные силы ВСУ 27 марта разгромно ударили по пограничному пункту пропуска "Погар" в районе села Случовск Брянской области РФ, откуда россияне неоднократно запускали ударные дроны для террора против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в результате удара уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства.

"По предварительной информации, ликвидировано от 15 до 40 оккупантов", - добавили в Генштабе.

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Также в сообщении подчеркивается, что данный авиаудар стал ответом на массированные дроновые атаки РФ – "цинические действия армии России, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных граждан Украины".

"Известно, что по локации "Погар" неоднократно фиксировались запуски российских БПЛА", - заявили в Генштабе ВСУ.

Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал России по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении, добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ отвергли обвинения РФ в нарушении договоренностей об энергетическом перемирии, заявив, что Силы обороны бьют только по военным целям в России:

"Министерство обороны РФ продолжает продуцировать фейки о псевдопоражении Украиной энергетических объектов в Российской Федерации и на оккупированных ею территориях. Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии".

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