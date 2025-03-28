В Кремле заявили, что ВСУ якобы не выполняют приказы о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Российская Федерация оставляет за собой право не соблюдать так называемый мораторий на удары по энергетике, потому что его якобы нарушает Украина. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщило ТАСС.

В частности, он отметил, что "все сегменты ВСУ" якобы не выполняют приказы руководства Украины, нанося удары по энергообъектам РФ по собственному усмотрению. "Наблюдается тотальная бесконтрольность ВСУ", - утверждает Песков.

Спикер Кремля заявил, что учитывая выше изложенное, РФ оставляет за собой право не выполнять мораторий на обстрел энергетики, потому что его якобы систематически нарушает Украина.

Видео дня

Кроме того, он сказал журналистам, что идея о введении в Украине внешнего управления не обсуждалась во время телефонных контактов Путина с Трампом.

В Генеральном штабе ВСУ отвергли обвинения в нарушении договоренностей об энергетическом перемирии.

"Министерство обороны РФ продолжает продуцировать фейки о псевдопоражении Украиной энергетических объектов в Российской Федерации и на оккупированных ею территориях. Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - говорится в сообщении Генштаба в Телеграмм.

В то же время, как отметили в Генштабе, фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, которые повредили энергообъекты в Херсоне и на Полтавщине.

"Ожидаем соответствующей реакции партнеров. Ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство РФ, имеют целью дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной", - отметили в Генштабе ВСУ.

Россия пытается дискредитировать ВСУ

Как сообщал УНИАН, на днях российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ писали, что якобы ночью 26 марта у побережья временно оккупированного Крыма были сбиты два украинских БПЛА, а объектом атаки якобы было наземное оборудование Глебовского хранилища газа.

В Генштабе отметили, что 25-26 марта Силы обороны Украины не наносили удары БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма. Также отметили, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.

Вас также могут заинтересовать новости: