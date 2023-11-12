Ситуация пока контролируемая, все атаки украинские силы отбивают.

Российские оккупанты продолжают перебрасывать свои подразделения на Бахмутское направление и планируют дальше усиливать свои попытки наступления.

Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Активизация наступательных действий на Бахмутском направлении не является для нас какой-то новостью. Мы наблюдали, как они накапливали силы, как перебрасывали новые подразделения", - заявил он.

По словам Жорина, на данный момент продолжаются достаточно тяжелые и активные бои, враг пытается найти слабые места в обороне ВСУ.

"Ситуация сейчас контролируемая, все атаки украинские силы отбивают. Но и радоваться особо нечему-русаки продолжают перебрасывать свои подразделения, и будут дальше усиливать свои попытки наступления", - отметил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, за неделю, с 6 по 12 ноября, Силами обороны Украины уничтожено около 6660 человек личного состава противника. Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о 744 единицах их военной техники.

В частности, это 65 танков, 120 боевых бронированных машин, 184 артиллерийские системы, 14 реактивных систем залпового огня, 10 установок противовоздушной обороны, 214 единиц автотехники и 31 единица специальной техники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожено шесть вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера противника.

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