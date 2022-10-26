Поражены два опорных пункта врага, а также две позиции зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 5 вражеских БпЛА.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

В Генштабе отмечают, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар, поразив 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два опорных пункта, а также две позиции зенитных ракетных комплексов противника.

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Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления, два районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов.

Как писал УНИАН, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев".

В населенном пункте Сватово также уничтожены до 10 оккупантов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

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Продолжается контрнаступление ВСУ на юге; на востоке продолжаются тяжелые бои из-за регулярных попыток русских прорвать линию обороны в Бахмуте и Соледаре.

По последним данным Генштаба, враг вел обстрелы на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Луганскую область прибывают новые "мобики" среди завербованных зэков. Впрочем, "пушечного мяса" россиянам заметно не хватает, из-за чего к службе стараются привлекать даже раненых солдат.

В Херсонской области противник в связи с угрозой окружения и истощения запасов боеприпасов и техники убегает на левый берег, минируя берега и удерживая небольшие пути возможного отхода.

Вместе с тем россияне объявили об "эвакуации" в надежде все же удержать левый берег за собой и навсегда переселить большую часть населения.

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