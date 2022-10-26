В Новоивановке уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев".

В Луганской области украинские защитники нанесли точные удары по скоплению сил и техники врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ Facebook.

По уточненной информации, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев".

Видео дня

В населенном пункте Сватово также уничтожено до 10 оккупантов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

Ситуация на востоке

Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

В течение суток россияне плотно обстреливали украинских защитников на Авдеевском и Бахмутском направлениях. На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск и Одрадовка.

На Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалинове.

По состоянию на 24 октября ВСУ удалось оттеснить врага из трех населенных пунктов в Луганской области и одного - в Донецкой.

Вас также могут заинтересовать новости: