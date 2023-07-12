В течение суток российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа "Shahed", всего было задействовано 15 дронов-камикадзе.

Украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам врага", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитно-ракетных комплекса и две станции РЭБ противника.

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Также в Генштабе проинформировали, что поездом суток российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа "Shahed", всего было задействовано 15 дронов-камикадзе.

"В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп воздушных Сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных БПЛА. Также, враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сводке.

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На Таврическом артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток уничтожили 22 единицы военной техники противника.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 вражеских ББМ, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенитный ракетный комплекс "Бук", переносная РЛС "Кредо-М", РЭБ "Борисоглебск" и автомобильная техника. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

По данным Генштаба, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки произошло 22 боевых столкновения.

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