Генштаб опубликовал свежий отчет о ситуации на фронте.

В течение суток авиация Вооруженных сил Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток враг нанес один ракетный и 41 авиационный удар, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна зенитная управляемая ракета С-400", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по двум артиллерийским средствам, шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также двум средствам противовоздушной обороны противника.

Сегодня армия РФ "внезапно" атаковала Киевщину до начала тревоги

11 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, по предварительной информации, утром Россия атаковала Киевскую область ракетой, которая двигалась по баллистической траектории. Украинская противовоздушная оборона отразила эту атаку.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук также рассказал о мгновенной реакции во время защиты Киева утром 11 ноября боевых расчетов зенитного ракетного комплекса Patriot.

"Утром 11 ноября оккупанты коварно ударили баллистикой по столице Украины. Какого типа была ракета-баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400, потом выясним", - отметил он.

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