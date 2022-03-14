Российские оккупанты обстреливают Авдеевку / фото t.me/pavlokyrylenko_donoda
Российские оккупанты со вчерашнего вечера не прекращают обстрелы Авдеевки. Враг наносит большой ущерб гражданской инфраструктуре.
Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, оккупанты обстреливают город из "Точек-У" и реактивных систем залпового огня
"Один пакет града оккупанты выпустили по Авдеевскому коксохимическому комбинату. Кроме того, повредили газопровод, школу, частные дома. Информация о жертвах среди гражданского населения сейчас уточняется", - написал он.
Информация о пострадавших от обстрелов оккупантов мирных граждан уточняется.