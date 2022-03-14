Авдеевка находится под постоянным огнем российских оккупантов.

Российские оккупанты со вчерашнего вечера не прекращают обстрелы Авдеевки. Враг наносит большой ущерб гражданской инфраструктуре.

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, оккупанты обстреливают город из "Точек-У" и реактивных систем залпового огня

"Один пакет града оккупанты выпустили по Авдеевскому коксохимическому комбинату. Кроме того, повредили газопровод, школу, частные дома. Информация о жертвах среди гражданского населения сейчас уточняется", - написал он.

Информация о пострадавших от обстрелов оккупантов мирных граждан уточняется.

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