По словам эксперта, важным фактором в этих атаках является и давление на украинцев.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что целью массированных атак россиян по Киеву с применением ракет и дронов является не только обнаружение систем Patriot. Цель таких ударов является комплексной.

"Это не просто цель уничтожить в формате охоты тот самый ЗРК Patriot. Это, например, еще отвлечение нашей противовоздушной обороны. То есть они это делают для того, чтобы, условно, сорвать подготовку к нашим наступательным действиям", – отметил Коваленко в эфире Апостроф TV.

Кроме того, по словам эксперта, важным фактором в этих атаках является и давление на украинцев, в частности киевлян, которые страдают от ночных ударов уже месяц.

Видео дня

"Кроме этого это, действительно, морально-психологическое давление и продолжение тактики обнаружения локаций, позиций, где размещаются наши системы противовоздушной обороны. Плюс к этому – обнаружение и фиксация номенклатуры непосредственно тех систем – зенитно-ракетных комплексов и формирование этой карты противовоздушной обороны над Киевом и Киевщиной", – резюмировал Коваленко.

Удары России по Киеву

В течение последних нескольких недель российские оккупационные войска существенно усилили атаки на Киев с применением как ракет, так и иранских дронов-камикадзе.

В ночь на 1 июня россияне выпустили по Киеву 10 ракет "Искандер" – все они были сбиты украинской ПВО. Обломки вражеских ракет нанесли ущерб в Днепровском районе. Кроме того, в Деснянском районе Киева погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок, его мать и еще одна женщина.

Позже муж одной из погибших рассказал, что он вместе с женой и ребенком направлялись в укрытие в поликлинике, однако его никто не открыл. Пока люди ждали возможности попасть в укрытие – упали обломки. Ребенок мужчины уцелел, однако жена – погибла.

Вас также могут заинтересовать новости: