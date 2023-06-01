Кадры попали на нагрудный видеорегистратор.

Патрульные полицейские показали первые минуты после ночной атаки России на Киев.

Видео оказания помощи пострадавшим обнародовала патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале. "Очередная бессонная ночь. Еще один вражеский обстрел. В который раз мы одни из первых на месте происшествия... на видео патрульные оказывают помощь людям, пострадавшим в результате сегодняшней атаки рашистов в Киеве", - говорится в сообщении.

"Мы снова убеждаемся, что у оккупантов нет ничего святого, даже когда весь цивилизованный мир отмечает Международный день защиты детей. Вместо поздравлений и веселых мероприятий, маленькие украинцы получили плач и горе", - добавили полицейские.

Удар по Киеву 1 июня: что известно

Как известно, ночью российские захватчики атаковали город 10 ракетами типов "Искандер-М " и "Искандер-К". Украинская противовоздушная оборона сбила все ракеты, однако из-за падения обломков пострадали 19 человек.

В Деснянском районе столицы погибли две женщины и ребенок, которые направлялись в укрытие в местной поликлинике. Муж одной из погибших рассказал журналистам, что дверь в укрытие оказалась закрыта.

В результате атаки повреждены три школы, детский сад, шесть домов и полицейский участок.

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