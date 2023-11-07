ВСУ ответили врагу уничтожением РЭБ "Поле" и ЗРК "Оса".

На одном из направлений подразделения ВСУ уничтожили живую силу и технику врага, среди которой РЭБ "Поле" и ЗРК "Оса". Со своей стороны оккупанты умудрились обстрелять пустые склады в Херсоне.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидирован 31 оккупант. Уничтожено много вражеской техники: зенитно-ракетный комплекс "Оса"; самоходная артиллерийская установка "Мста-С"; реактивная система залпового огня "Град" и шесть пушек. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", пять автомобилей и БПЛА "Mavic-3".

По данным пресс-службы, сейчас в Черном море находится четыре боевых корабля вражеского флота, еще один - в Азовском. Как и накануне российские ракетоносители остаются в пунктах базирования.

Также отмечается, что в течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес два авиационных удара с применением 9 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины.

"Продолжая терроризировать население, оккупанты сбросили с БпЛА 22 осколочных боеприпаса по населенным пунктам Бериславского района. За минувшие сутки враг совершил более 70 артиллерийских обстрелов с использованием 436 снарядов, в том числе 9 обстрелов населенных пунктов. По городу Херсон враг бил 7 раз, обстреляны Зеленовка, Берислав, Томина Балка", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что в результате обстрелов ранены 4 гражданских, повреждены 4 частных дома, здание медицинского учреждения, здание одного из частных предприятий и гражданский автомобиль.

Также в результате подрыва на мине типа "Лепесток", которую оставили после себя захватчики, травмировано гражданское лицо в Бериславском районе Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что противник бил по правобережью из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, ЗУ-23-2 и авиации. Только лишь по Херсону враг выпустил 27 снарядов. По данным чиновника, из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Как уточнил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, второй раз за восемь дней российская армия ударила по одной и той же территории в Херсоне.

"Разрушенные склады. Они были пустыми. Люди не пострадали", - добавил Мрочко. Он также обнародовал видео, на котором зафиксированы последствия этого обстрела.

Что именно ВСУ пустили на металлолом

ЗРК "Оса" - автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Он является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий.

Комплекс оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация "Оса-АК "имеет 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" - 6 ракет 9М33М3. На конец 2007 года "ОСА" был самым многочисленным в России комплексом военной ПВО. На вооружении более 400 машин.

Р-340рп "Поле-21" - российская станция РЭБ, предназначенная для подавления каналов спутниковой навигации. Станции Р-340рп с антеннами предусмотрено устанавливать на имеющихся или на специально построенных башнях или мачтах нужной высоты. Также возможно размещение средств комплекса на автомобильной базе. Поставляется в армию РФ с 2016 года.

РФ сбросила рекордное количество авиабомб на Херсонщину

Как сообщал УНИАН, накануне военные РФ использовали рекордное количество авиабомб для ударов по населенным пунктам Херсонщины. По данным Сил обороны юга Украины, в течение суток противник нанес 12 авиационных ударов с применением 85 управляемых авиабомб - рекордное количество за сутки с начала войны, которую РФ применила против жителей Правобережья.

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