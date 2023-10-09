Уничтожены РСЗО, живая сила, спецтехника, автомобили и средство РЭБ противника.

Подразделения Сил специальных операций продолжают работать на Запорожском направлении, за несколько дней они поразили артустановки, РСЗО, живую силу и средство РЭБ российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Благодаря профессионально проведенной воинами ССО разведке, артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны поразили лишь за несколько дней артустановки, РСЗО, живую силу, спецтехнику, автомобили и средство РЭБ противника", - заявил он в комментарии к видео.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее села ивовое Запорожской области. Также Украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки. Наши защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

По данным Генштаба, также защитники нашего государства на Херсонском направлении ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают вражеские склады и успешно поражают тылы захватчиков.

На Марьинском и Авдеевском направлениях противники совершили около 15 атак возле Марьинки, Новомихайловки и Авдеевки Донецкой области и потерпели неудачу.

На Запорожском направлении силы обороны отразили вражескую атаку в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области. На Бахмутском направлении отражены атаки захватчиков севернее Андреевки, Клещиевки и Богдановки.

На Купянском направлении ВСУ отбили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: