Большинство ракетных ударов враг наносит по Украине в ночное время, что затрудняет работу ПВО.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал уменьшение обстрелов Киева российскими оккупационными войсками. Непродолжительная пауза в атаках на столицу может быть связана с определенными планами противника или с нехваткой ракет.

Как сообщает "Укринформ", об этом Игнат рассказал в Медиацентре Украина-Укринформ. "Согласно статистике, большинство вражеских ракетных ударов по Украине наносится ночью, потому что это усложняет работу ПВО. Чтобы мы имели довольно таки много проблем, их запускают с разных направлений, разными маршрутами, что усложняет работу противовоздушной обороны и рассредоточивает внимание наших зенитчиков и других специалистов, которые сбивают эти БПЛА", – добавил он.

При этом по "шахедам" работают не только сил и ПВО, но и другие составляющие Сил обороны: крупнокалиберные пулеметы, и зенитные пушки, и ПЗРК. Также роль противовоздушной обороны выполняют истребители. Однако если бы это были F-16, а не МИГ-29, эффективность отражения российских атак возросла бы в разы.

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В то же время, говоря о паузе в ракетных атаках по Киеву, Игнат призвал не расслабляться.

"Бывают дни, когда больше, бывают дни, когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов, то это не значит, что надо расслабляться, и они уменьшились", – подчеркнул спикер ВС ВСУ, отметив, что враг может вести определенную подготовку или переориентировать свои силы на других направлениях.

Обстрелы Украины: последние новости

В ночь на 3 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа Shahed иранского производства и ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить три крылатые ракеты и восемь ударных беспилотников.

Вечером 2 июля оккупанты обстреляли Константиновку. Враг ударил по городу Донецкой области из артиллерии. Пострадали два человека, также повреждены здания.

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