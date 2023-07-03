Повреждены шесть частных домов.

Вечером в воскресенье, 2 июля, российские захватнические войска ударили из артиллерии по Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов в комментарии "Общественное Донбасс". По его словам, обстрел произошел около 19:40. в результате российской атаки пострадали два человека, также повреждены здания.

Раненый мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии, женщина - в стабильном. Из-за удара повреждения получили шесть частных домов и одно хозяйственное сооружение.

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Обстрелы Константиновки: последние новости

Как известно, российские оккупационные войска систематически бьют по городу из разных видов вооружения.

В начале апреля в полиции Донецкой области призвали ускорить эвакуацию из Константиновки из-за интенсивных обстрелов, поскольку мирным людям крайне опасно находиться там.

Напомним, что в марте войска РФ ударили С С-300 по "Пункту несокрушимости" в Константиновке. Из-под завалов достали тела женщин, которые переехали в город из Бахмута, города Часов Яр и поселка Опытное.

В июне оккупанты обстреляли частный сектор города, убив человека, который косил траву на футбольном поле.

В начале апреля сообщалось об ударе по центру города. Тогда российские захватчики повредили многоэтажки и частные дома. В результате удара погибли шесть граждан, еще восемь человек - пострадали.

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