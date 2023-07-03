В течение прошедших суток оккупанты били по объектам гражданской инфраструктуры.

Сегодня ночью, 3 июля, российские оккупанты снова атаковали украинскую землю ракетами и иранскими ударными дронами типа Shahed.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом отмечает, что информация о последствиях этой атаки пока уточняется. В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары, применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и восемь ударных БПЛА типа Shahed по объектам гражданской инфраструктуры.

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты и восемь ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

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Также оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам - пострадали мирные люди, есть разрушенные объекты гражданской инфраструктуры. Враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов.

Война в Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в 03:11 были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Тревога звучала в ряде областей Украины, в частности, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Запорожской, Хмельницкой и Черновицкой.

В 4:36 стало известно, что в Хмельницкой области раздавались взрывы, поскольку работала противовоздушная оборона.

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