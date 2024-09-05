Согласно последним данным, оккупанты убили 55 человек.

Спасатели сообщили, что число пострадавших в результате ракетного удара по Полтаве возросло до 328 человек. На данный момент известно о 55 погибших.

"Частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса. Вероятно, под завалами еще находятся люди", - говорится в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей.

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Удар по Полтаве 3 сентября

Напомним, в этот вторник россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве, попав по действующему учебному заведению. Впоследствии стало известно, что в результате атаки частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и близлежащие дома.

Все эти дни продолжается спасательная операция. По состоянию на вчера было известно, что в результате этого ракетного удара в Полтаве погибли 53 человека, еще 298 пострадали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств этой трагедии. Также он пообещал, что российские террористы получат ответ за это.

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