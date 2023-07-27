Силы обороны уничтожили абсолютное большинство выпущенных врагом ракет.

Во время массированной атаки РФ по Украине 26 июля силам ПВО удалось уничтожить абсолютное большинство ракет, которыми била страна-агрессор. Сбито более 30 вражеских ракет, однако есть и несколько попаданий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении. Он поблагодарил воинов ПВО за каждую сбитую российскую ракету. При этом добавил, что сейчас данные еще уточняются, но в течение ракетного налета удалось сбить более 30 ракет – "абсолютное большинство из тех, что были применены против нас".

"Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО – молодцы!" – подчеркнул Зеленский.

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Ситуация на фронте и деоккупация Крыма

Президент Украины сообщил, что сегодня были "очень неплохие результаты у наших ребят на фронте". Он отметил, что детали будут позже.

Зеленский также рассказал о совещаниях, на которых говорилось о подготовке международных мероприятий в августе, в частности Крымской платформы. По его словам, готовится перечень деоккупационных шагов для Крыма.

"Мы можем довольно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть так-эдак работает, надо им возвращаться домой, в Россию", – подчеркнул Зеленский.

Заседание Совета Украина – НАТО

Президент рассказал, что сегодня состоялось первое экстренное заседание Совета Украина – НАТО. По его словам, на уровне Альянса четко осуждены российские атаки против нашего государства, против наших портов. Также участники обсудили конкретные действия, которые могут вернуть спокойствие и предсказуемость Черноморскому региону.

Решение Сената Италии о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Зеленский отреагировал на решение Сената Италии о признании Голодомора геноцидом украинского народа. "Важно, что признание миром исторической правды о Голодоморе становится все увереннее – шаг за шагом мы обеспечим полное признание этой правды", – подчеркнул он.

Ракетный удар РФ по Украине

26 июля, российские оккупанты атковали Украину ракетами. Были зафиксированы пуски 36 ракет с самолетов Ту-95МС, а также "Кинжалов" с самолетов МиГ-31К.

В Воздушных силах сообщили, что около 17:00 противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, вражеские ракеты сначала залетели с юго-востока и направлялись на Харьковщину, а затем изменили курс по направлению к Днепру. Впоследствии ракеты направились в Кропивницкий, на Кировоградщину, после чего – в сторону перекрестка Винницкой, Николаевской и Одесской областей. Долетели ракеты и до западных регионов Украины: цели фиксировали на Тернопольщине, Хмельнитчине (где раздавались взрывы), и на Львовщине. При этом во Львовской области ракеты оккупантов развернулись на 180 градусов.

Через несколько часов после отбоя воздушной тревоги в Воздушных силах отчитались о сбитии силами ПВО 36 вражеских ракет, а именно: 3 крылатых ракет "Калибр", 33 крылатых ракет Х-101/Х-555.

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