Иван Киричевский отметил, что только "Калибров" оккупанты могли накопить до 200 единиц.

Российская Федерация может длительное время наносить массированные удары по территории Украины. У оккупантов есть ракеты, которые украинское ПВО не может сбить.

"Я думаю, что, к сожалению, у россиян хватит ресурса поддерживать такой темп массированных обстрелов территории Украины как минимум до весны. Поскольку, несмотря на производственные показатели, они могут запускать до 100 ракет одновременно и у них все равно остается возможность и запасы для 2-3 массированных обстрелов. Это касается почти всех видов их ракет", - рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Еспресо.

По его словам, только "Калибров" оккупанты могли накопить до 200 единиц, а в их арсенале есть ракеты, которые Воздушные силы Украины еще не сбивали.

Видео дня

"В частности Х-22/32. Это переоборудованная ракета с усовершенствованной электроникой. Эта ракета может бить на большую дистанцию. Кажется, именно такая ракета долетела до Черкасской области 29 декабря", - подытожил эксперт.

Атака РФ 2 января 2024 - главные новости

2 января армия РФ атаковали Украину "Кинжалами" и другими ракетами. В нескольких районах Киева упали обломк и произошли возгорание. Во время атаки силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

В результате утренней ракетной атаки РФ уже известно о почти 50 пострадавших, два человека погибли.

Также Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Сейчас известно о гибели 91-летней женщины и 47 пострадавших, среди которых - дети.

Вас также могут заинтересовать новости: