В результате атаки пострадало четыре человека.

Российско-украинская война продолжается, оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, по Одессе накануне российские войска ударили баллистической ракетой "Искандер-К", рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, это не те ракеты, которые невозможно перехватывать.

"Против этих ракет у нас есть средства противовоздушной обороны у нас на вооружении, которые могут их перехватывать. И одна из ракет была перехвачена, однако другую - нет. Поэтому результат эффективности в 50% - он не вдохновляет, поскольку это не настолько сверхсложная ракета, чтобы была проблематика ее перехвата. Что в очередной раз поднимает вопрос о средствах ПВО для такого города, как Одесса", - сказал Коваленко. Видео дня

Удар России по Одессе: что известно

В понедельник, 24 июня, Россия атаковала Одессу, попав по гражданской инфраструктуре. В результате удара известно о по меньшей мере четырех пострадавших - 19-летнем парне и трех мужчинах 48, 50 и 58 лет.

Также, в результате атаки вспыхнул пожар - складские помещения на площади 3000 кв.м. Впоследствии пожар удалось ликвидировать.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне ВСУ впервые атаковали Курскую область из HIMARS. Целью стало здание Федеральной службы безопасности. Зато местные власти убеждают население об "успешной работе ПВО" и успешном "устранении последствий атаки".

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