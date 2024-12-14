Эксперт напомнил, что украинские дроны уже атаковали этот объект около двух лет назад.

Украинские военные в ночь на 14 декабря атаковали объект "Стальной конь", который находится вблизи российского города Орел. По словам военного эксперта Романа Свитана, эта нефтебаза является не совсем простой.

В комментарии для 24 канала летчик-инструктор отметил, что этот объект является линейно-производственной диспетчерской станцией на нефтепроводе "Дружба", которую РФ использует для перекачки нефти.

По словам Свитана, западнее "Стального коня" есть еще одна ЛПДС "Унеча", к которой перекачивает нефть пораженный объект, после чего нефть попадает на Мозырский НПЗ в Беларуси, а дальше в Польшу и Германию, а также через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Также Мозырский НПЗ производит топливо, которое поставляется россиянам на фронт.

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Полковник ВСУ в запасе отметил, что украинские беспилотники уже атаковали эту станцию около двух лет назад. В частности примерно в ноябре 2022 года была поражена емкость №28, которая была одной из главных. На тот момент удалось пробить только обшивку, однако сейчас был нанесен очень мощный удар.

"Это такой "звоночек" не только для россиян, но и для Виктора Орбана с Александром Лукашенко. Эти две ЛПДС с одной стороны "держат" и Лукашенко, и Орбана, и Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо - ред.), а с другой - Владимира Путина, потому что основной поток нефтедолларов россияне получают именно по нефтепроводу "Дружба"", - объяснил Свитан.

По его словам, такая атака является достаточно большим намеком для россиян, что не следует играть в такие игры с Украиной, ведь если уничтожить эти 2 станции, то в таких услугах будет ограничена не только Беларусь.

Атака на нефтебазу "Стальной конь" - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 14 декабря Силы обороны ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла, что в России. Такую атаку подтвердили в Генштабе ВСУ и заявили, что в результате поражения начался сильный пожар.

В то же время авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап считает, что военные ВСУ могли ударить по российской нефтебазе "Стальной конь" украинской ракетой. По его словам, это могла быть ракета "Паляница".

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