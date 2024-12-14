По словам эксперта, во время этой атаки украинские военные могли использовать ракету "Паляница".

Силы обороны могли ударить по российской нефтебазе "Стальной конь", что находится в Орле, украинской ракетой. Такое мнение высказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24".

"Я думаю, что этот удар все же был с помощью какой-то ракеты, может, дроны там отвлекали, но россияне достаточно серьезно взялись за наши дроны. Они начали организовывать мобильные огневые группы и поставили их по всей стране, вокруг всех объектов, это такое патриотическое движение, поэтому эффективность ударов наших БпЛА немного упала", - отметил эксперт.

В то же время он добавил, если появляются украинские ракеты, то они очень хорошо отрабатывают, особенно на таких расстояниях.

"Есть у меня такое впечатление, что по Орлу ударили именно одной из таких ракет. Или "Паляницей", хотя она может летать значительно дальше, но можно же варьировать топливом, боевой частью, то есть возможны варианты, не исключаю, дождемся более серьезных свидетельств об этом и будем знать", - подчеркнул Криволап.

Атака на нефтебазу в Орловской области - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 14 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в Орловской области. Тогда такой обстрел подтвердили местные власти. По словам губернатора области, осколками сбитых беспилотников было повреждено остекление нескольких частных домов.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России. Как стало известно, в результате поражения произошел мощный пожар. Кроме того, такой удар подтвердили и в Силах специальных операций ВСУ. Там отметили, что пораженный терминал обеспечивает поставки нефтепродуктов для российских войск.

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