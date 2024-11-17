По словам Майи Санду, Россия использует зиму, как оружие.

Президент Молдовы Майя Санду осудила массированную атаку РФ против украинских объектов энергетической инфраструктуры, которая состоялась 17 ноября. Свою реакцию она обнародовала в соцсети X.

"Я решительно осуждаю массированные авиаудары России по энергетической инфраструктуре по всей Украине. Использовать зиму как оружие, чтобы принудить нацию к покорности, является жестоким и неприемлемым", - написала Санду.

По словам президента, Молдова стоит на стороне Украины.

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Ракетная атака по Украине 17 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 17 ноября РФ осуществила массированный ракетный удар по территории Украины. Мониторинговые каналы отмечали, что одновременно в воздушном пространстве страны находилось 45 ракет.

Позже стало известно, что Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК, из-за ударов было серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки работники предприятий оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования.

В частности, в Днепропетровской области из-за атаки РФ было обесточено несколько железнодорожных участков и погибли двое железнодорожников, еще трое работников получили ранения.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удары по Николаеву и Одессе. В Николаеве два человека погибли и есть раненые, среди которых дети. В то же время начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки по области погибли два человека.

В свою очередь из-за вражеского обстрела пострадала и Львовская область. В частности в результате удара погибла женщина, а без теплоснабжения осталось 6 тысяч человек. По информации местных властей, еще двое мужчин получили ранения.

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