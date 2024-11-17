Сибига о ракетной атаке РФ: Путин ответил всем, кто его посещал и звонил по телефону

Глава украинского МИД отметил, что Украине нужен "мир через силу", а не умиротворение.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что правитель РФ Владимир Путин массированным ракетным ударом по Украине утром 17 ноября ответил всем западным политикам, которые в последнее время звонили ему и посещали.

Как отметил Сибига в социальной сети X, утром воскресенья Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак. Беспилотники и ракеты ударили по мирным городам, гражданским жителям, которые спали, критической инфраструктуре.

"Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", - отметил Сибига.

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Массированная атака 17 ноября - что нужно знать

Утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось 45 ракет. В Воздушных силах Украины сообщили, что пуски ракет из стратегических бомбардировщиков начались в 05:42, впоследствии РФ запустила "Калибры", "Кинжалы".

Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области, в разных городах раздавались взрывы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что из-за атаки оккупантов в городе исчезло электроснабжение, начались проблемы с водоснабжением. В Минэнерго сообщили, что РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

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