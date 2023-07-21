Сегодня враг нанес ракетный удар по важному объекту инфраструктуры в Одесской области. Как сообщает Оперативное командование "Юг", российские войска продолжают террор южных регионов Украины.
"Во время дневной атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил семь крылатых ракет разного класса", - сообщают военные.
Отмечается, что объект поврежден. Сейчас масштабы разрушений уточняются.
По данным Одесской областной военной администрации, речь идет о важном объекте инфраструктуры. Каком именно - не называется.
Удары по Одесской области
Как сообщал УНИАН, враг уже несколько суток подряд атакует Одесскую область, разрушая, в частности, портовую инфраструктуру и склады с продовольствием. Так, в ночь на 21 июля был нанесен ракетный удар по терминалам с зерном агропредприятия в Болградском районе.
Удар наносился двумя волнами ракет типа "Калибр" и "Оникс" - второй удар был нанесен, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар. Уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
Накануне, в ночь на 20 июля в Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, а в районе – частные складские помещения.