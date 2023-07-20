В Одессе и Николаеве прогремели мощные взрывы.

Российские оккупанты атакуют южные регионы Украины ракетами. Зафиксированы пуски ракет Х-22 и "Оникс". Также фиксируется активность ударных беспилотников "Шахед".

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в 02:48 были зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.

Также в районе 2:37 была зафиксирована активность 8 бортов Ту-22М3, совершавших полет в направлении Черного моря. Существовала угроза пусков крылатых ракет. Уже в 03:00 военные сообщили о пусках крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 с южного направления.

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"Суспільне" сообщает, что в Одессе и Николаеве прогремели мощные взрывы.

Обновлено 03:08: В ВС ВСУ предупредили о повторных пусках крылатых ракет с самолетов Ту-22М3.

Обновлено 03:39: Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне ударили по центру города. Горит 3х-этажный жилой дом и гараж. Пожарные выехали.

Обновлено 03:54: По состоянию на сейчас известно о 7 раненых в Николаеве, сообщает Виталий Ким:

"7 раненых: 4взрослые , 3 детей (1 до года; 3 года; 16лет). Повезли в больницы. Амбулаторно люди подходят", – написал он.

В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на одном из адресов в результате удара образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома.

"Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать. По другому адресу горят несколько гаражей. Спасатели тушат. Сейчас есть информация о 7 раненых", – добавил он.

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Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на 19 июля россияне атаковали Одессу ракетами и ударными дронами. Фиксировались пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря, ракет Х-22 с самолетов Ту-22м3.

Утром в Воздушных силах ВСУ отчитались об уничтожении 13 ракет типа "Калибр", 1 управляемой авиационной ракеты Х-59, а также 23 ударных дронов типа "Shahed-136/131".

Всего враг выпустил 16 ракет "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59, 32 ударных дрона типа "Shahed-136/131". Военные отмечали, что удары ракет Х-22 и Оникс оккупанты направили по инфраструктуре Одесской области.

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