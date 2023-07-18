Сообщается, что на автовокзалах временно оккупированных районов Донбасса приостановили бронирование и продажу билетов для межрегионального сообщения.

Жителям временно оккупированной части Донбасса ограничили возможность выезжать за пределы своего региона.

Как пишет "РИА-Мелитополь", это сделали для того, чтобы российские "туристы" из Крыма могли беспрепятственно проехать по сухопутному пути после атаки на Крымский мост.

"На автовокзалах временно оккупированных районов Донбасса приостановили бронирование и продажу билетов для межрегионального сообщения. Соответствующее решение коллаборанты приняли с началом наплыва россиян, начавших бежать из Крыма после взрывов на мосту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборанты делают все, чтобы услужить российским хозяевам: "И ради этого они готовы изолировать своих земляков".

Атака на Крымский мост - актуальное

Напомним, в Институте изучения войны отметили, что атака на Крымский мост, приведшая к частичному разрушению пролетов и нарушению автомобильного движения, вероятно, усложнит российскую логистику на юге Украины.

А вот по мнению некоторых экспертов, эти взрывы на мосту не окажут большого влияния на логистику российских оккупантов из-за того, что железнодорожная ветка осталась не тронутой.

"Снабжение львиной части военной логистики врага обеспечивается с помощью железной дороги. Поэтому здесь я иллюзий не имею", - отмечал военный эксперт Владислав Селезнев.

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