Владислав Селезнев отметил, что для переброски грузов россияне чаще используют железнодорожное сообщение.

"Хлопок" на Крымском мосту не окажет большого влияния на логистику российских оккупантов. Дело в том, что железнодорожная ветка осталась не тронутой.

"Снабжение львиной части военной логистики врага обеспечивается с помощью железной дороги. Поэтому здесь я иллюзий не имею. Здесь может быть проблема только для гражданского транспорта. Мы видим, что россияне решили этот вопрос запуском грузовых автомобилей через так называемые "новые территории" (оккупированные - УНИАН). Соответственно паромное сообщение будет осуществляться для легкового автотранспорта", - объяснил военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина.

В связи с этим он считает, что военные эшелоны будут перебрасываться по железной дороге вместе с пассажирскими поездами из временно оккупированного Крыма и на его территорию.

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"Я не думаю, что это повреждение Крымского моста в этой автомобильной части коренным образом изменит ситуацию с военной стороны", - подытожил эксперт.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля 2023 - что известно

Утром 17 июля 2023 года на Крымском мосту прогремели взрывы, в результате чего один из пролетов автомобильной части моста рухнул в воду. Конечно же, в Москве сразу же обвинили Украину и пригрозили "ответом". Также ряд росСМИ сообщили о якобы гибели двух человек и ранении ребенка.

В свою очередь украиснкие спецслужбы не подтвердили свою причастность к взрыву на мосту, а руководитель Объединенного коордиционного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк не исключила, что эо могла быть провокация со стороны России, чтобы выйти из зерновой сделки.

В свою очередь в СБУ пообещали, что раскроют все детали о взрывах на Крымском мосту после победы Украины.

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