Россия атаковала Украину 'шахедами': в Киеве раздавались взрывы

Обломки российских дронов упали по меньшей мере в двух районах столицы. Работают экстренные службы.

В ночь на пятницу, 3 января, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Дроны летели волнами.

Как сообщают Воздушные силы, в полночь группа дронов летела из Сумской области в направлении Полтавщины и на запад. Впоследствии несколько групп дронов было зафиксировано в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Донецкой областях.

Уже через несколько минут "шахэды" были зафиксированы в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

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Около 5 утра дроны все еще были в воздушном пространстве Украины, в частности в небе над Сумской, Киевской, Черниговской и Житомирской областями.

Часть "шахедов" атаковала столицу. В Киеве сработала система ПВО. Обломки дронов упали в Голосеевском и Дарницком районах Киева. Как сообщает мэр Виталий Кличко, в Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, пожара нет. Службы обследуют место.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается.

Обстрел 1 января - что известно

Напомним, утром 1 января российские захватнические войска атаковали Киев. Сообщалось о разрушениях в Святошинском и Печерском районах столицы, семь человек пострадали, еще двое - погибли.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что "шахеды" долетели до центра Киева благодаря истощению украинской системы противовоздушной обороны.

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