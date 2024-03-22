Враг коварно ударил по жилым кварталам и по ДнепроГЭС, тему подрыва которой настойчиво распространял накануне.

Ночью российская армия нанесла массированную атаку по разным регионам Украины, при этом менялось движение вражеских дронов и истощался ресурс ВСУ.

"Сначала "шахеды" заходили с юга несколькими волнами. Продолжалась напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны. Дроны выполняли сложные маневры, меняя направления движения, истощая ресурс людей и техники", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

Как указывается, 25 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136" силами противовоздушной обороны сбито:

Видео дня

14 в Одесской области;

5 - на Херсонщине;

4 - на Днепропетровщине;

по одному в небе над Николаевской областью и Запорожьем.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. Враг попал по объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас специалисты принимают меры по восстановлению объектов и поставки электричества.

Уже ближе к рассвету россияне начали массированную ракетную атаку с применением авиации и оперативно-тактических комплексов "Искандер" - 17 крылатых ракет удалось уничтожить защитникам неба. В частности, 14 - на Днепропетровщине и 3 - в Запорожье. В Запорожской области 1 погибший, 14 раненых, 2 человека считаются пропавшими без вести.

"Враг коварно ударил по жилым кварталам и по ДнепроГЭС, тему подрыва которой настойчиво распространял накануне. Семь частных домов разрушены, повреждены десятки других, в том числе многоквартирных домов. Остановлено движение транспорта по плотине ДнепроГэс. Перебоев с электроснабжением нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Днепропетровщине, в Криворожском районе, враг также попал по объектам энергетики. Информации о пострадавших не поступало.

Ракетная атака на Украину

Ранее начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что, предварительно, в Одесской области ночью украинские защитники сбили по меньшей мере 11 дронов, есть повреждения инфраструктуры.

В Николаевской области в результате вражеской атаки также повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Гуменюк добавила, что враг изыскивает способы быть максимально эффективным, и подобных ракетных атак - день в день - "трудно вспомнить", но такая атака была достаточно ожидаемой.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, это была комбинированная атака из 151 воздушной цели: наши защитники уничтожили 55 "Шахедов" и 37 крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: