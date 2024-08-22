На аэродроме могли базироваться около 30 российских истребителей Су.

В ночь на четверг, 22 августа, дроны ВСУ атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ, там возник мощный пожар. Об этом свидетельствуют сообщения властей и видео от местных жителей, а также спутниковые снимки.

Судя по снимкам NASA, в ночь на 22 августа на территории аэродрома возникло несколько пожаров.

Кроме того, OSINT-аналитик M.T.Anderson сообщил, что на спутниковых снимках авиабазы от 19 августа видно почти тридцать военных самолетов – 14 Су-24 и 15 Су-34 - и восемь грузовиков.

Видео дня

Также российский Telegram-канал ASTRA отметил, что на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разведывательной авиационной эскадрильи (воинская часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО.

Атака на аэродром Мариновка - что известно

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области РФ в ночь на 22 августа прогремели взрывы из-за атаки дронов и работы ПВО. После этого на военном аэродроме "Мариновка", который расположен в поселке Октябрьский, примерно в 20 км от Калача-на-Дону. вспыхнул пожар.

А тем временем в Ростовской области РФ третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, по которой накануне ударили украинские дроны. Пока возгорание локализовать не удалось, сейчас площадь пожара составляет около 10000 квадратных метров. На месте продолжается постоянное проливание между цистернами, чтобы не допустить детонации.

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