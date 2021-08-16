Артиллеристы бригады отмечают, что имеют все необходимое для уничтожения врага.

Артиллерийские подразделения отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ провели тренировку по управлению огнем в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"С целью поддержания постоянной готовности к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил, систематически проходят тренировки артиллерийских подразделений. Выучка артиллеристов проходит в определенных местах отвода тяжелой техники и вооружения", - говорится в сообщении.

Указывается, что подразделения артиллерии отдельной горно-штурмовой бригады провели тренировки по управлению огнем, выполнили нормативы по развертыванию огневой позиции, приведению системы к боевой готовности, наведению на цель, возвращению системы в походное положение и уход с огневой позиции. Все задания выполнены вовремя и в полном объеме.

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Артиллеристы бригады отмечают, что имеют все необходимое для уничтожения врага. Вооружение постоянно обслуживается и находится в готовности к применению, а боевые расчеты непрерывно тренируются и поддерживают свои профессиональные навыки на высоком уровне. Они всегда готовы выполнить поставленные огневые задачи.

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Автор: Константин Гончаров