Под огонь украинских защитников попали полтора десятка танков и БМП.

Артиллеристы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила разбили колонну техники российских оккупантов в Луганской области. В нее входило полтора десятка вражеских танков и БМП.

Об уничтожении сил противника рассказали в пресс-центре 24-й бригады на официальной странице на Facebook.

"Артиллеристы Королевской бригады разбивают колонну российских оккупантов. На видео — полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша арта. Эту колонну сначала остановили, а затем уничтожили", — сообщили в 24-й бригаде.

Короткий ролик демонстрирует, как вражеская техника передвигалась возле лесопосадки. Артиллеристы 24-й бригады наносили выстрелы прямо по ее скоплению. Несколько метких ударов удалось запечатлеть с помощью разведывательного беспилотника.

Напомним, это не первая победа ВСУ сегодня, 9 июля. На юге военные зенитно-ракетного полка Воздушных сил "приземлили" три БПЛА оккупантов. А на Харьковщине украинские артиллеристы меткими выстрелами взорвали плавучий бронетранспортер МТЛБ, вражеский танк и грузовик "КамАЗ" с боеприпасами.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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