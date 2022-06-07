ВСУ сбили наступательный потенциал российских оккупантов.

Сегодняшняя ночь была "ночью украинской артиллерии" - ВСУ нанесли ряд метких ударов по "огненному коридору" от Изюмского направления до Попасной.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли ряд очень хороших, жёстких и метких ударов по всему этому огненному коридору от Изюмского направления - до Попасной. Лупили всю ночь радостно и много раз везде хорошо попали, в том числе на Запорожском направлении, на Херсонском направлении. Короче, это ночь украинской артиллерии была. И она отработала очень хорошо", - сообщил Арестович.

Таким образом украинские военнослужащие сбили наступательный потенциал российских оккупантов.

"Это означает, что они сбили наступательный потенциал (оккупантов) и… Раньше храбрые российские войска получали по кумполу и всё равно продолжали наступление, а в этот раз они никуда не пошли и даже отошли на севере Харьковской области", - отметил советник главы Офиса президента.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что российские захватнические войска обстреляли село возле Харькова фосфорными боеприпасами.

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