Вооруженные Силы Украины начали активно вооружаться новым для себя видом противодействия дронам противника.

Армия РФ довольно быстро переняла у ВСУ плотное применение коммерческих квадрокоптеров. Эти дроны, в отличие от таких БПЛА как "Орлан-10", используются небольшими пехотными группами для разведки и наблюдения, а также корректировки огня поддержки. Более того, рашисты также начали использовать небольшие дроны для сброса импровизированных боеприпасов.

Поэтому вопрос чем уничтожать такие дроны становится крайне актуальным и все большее распространение набирают портативные средства радиоэлектронной борьбы, или, как их еще называют - антидроновые ружья.

Как работают антидроновые ружья

Для того чтобы обезвредить дрон есть только два пути. Конечно его можно сбить выстрелом, но для этого необходимо попасть в движущуюся воздушную цель, высота которой сантиметров 10, на расстоянии в сотни метров. Другой способ – заблокировать управление дрона, сигналы навигации и передачу информации, то есть поставить на все необходимые радиоканалы мощные помехи.

Последним как раз и занимаются средства радиоэлектронной борьбы. Технически возможно создать целую зону, в которой не будет работать ни один дрон, как противника, так и союзника. Поэтому чаще используются средства узконаправленного действия, которые будут противодействовать только вражеским дронам и не мешать своим, именно они и получили название "антидроновые ружья".

И фактически "антидроновые ружья" не что иное, как портативные генераторы помех, которые "давят" канал связи с пультом управления и сигналы спутниковой навигации. А из-за алгоритмов, которые закладывают в коммерческие квадрокоптеры, в этой ситуации дрон просто спускаться вертикально вниз, где бы он ни находился, над деревьями, кустами или водой. И в большинстве случаев это приводит к его фактической утрате.

Антидроновые ружья в ВСУ

Из-за того, что армия РФ только начинает активно применять коммерческие дроны, антидроновые ружья имеют относительно небольшое распространение в украинской армии.

До вторжения армии РФ такие системы в основном шли небольшими партиями пограничникам и в другие структуры МВД. Только в марте 2021 появилась информация о передаче Литвой партии антидроновых ружей EDM4S от компании NT-Service, которые впоследствии были приняты на вооружение. Еще партию, но всего из 10 единиц, минобороны Украины закупило за два месяца до атаки РФ.

Но о том, что таких систем необходимо гораздо больше говорит то, что сейчас их поставляют волонтеры. В частности, литовская общественность закупила для Украины 110 единиц EDM4S общей стоимостью около полутора миллионов евро. Их планируется распределить между 35 подразделениями ВСУ.

Деньги на антидорновые ружья, кстати, собирал телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас, до этого собравший средства на ударно-разведывательный БПЛА Bayraktar TB2 для ВСУ.

Еще одно антидроновое ружье украинской армии, отечественное KVSG-6 от Kvertus. На них также активно скидывается сообщество. Как ранее писал УНИАН, община в Полтаве собрала 380 тыс. гривен на такое оружие для подразделения территориальной обороны, уже открывшего с нее "счет". Еще 100 единиц для ВСУ оплатил IT-предприниматель Макс Поляков. Также на антидроновые ружья собирают деньги благодаря онлайн-выступлениям украинских звезд, на краудфандинговых платформах и волонтеры.

Но потребность в таких средствах измеряется в тысячах единиц. Фактически, в условиях реального активного применения врагом малых дронов, такое средство должно быть в каждом подразделении на уровне взвода.

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