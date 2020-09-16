Подготовка к аннексии полуострова началась задолго до февраля 2014 года.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы по делу об аннексии Крыма Россией. Следователи определили ключевые причины того, что Украина не смогла защитить Крым в 2014 году.

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Как сообщается на на сайте ГБР, подготовка к аннексии началась задолго до 20 февраля 2014 года.

Утверждается, что в период с 2012 по 2014 годы Замана в соучастии с экс-президентом и двумя бывшими министрами обороны Украины подорвали обороноспособность, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем совершили государственную измену.

Следствие выделило несколько направлений «реформирования» ВСУ, подорвавших обороноспособность страны:

преступное сокращение ВСУ;

подрыв состояния мобилизационной готовности;

уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма;

незаконные организационные изменения ВСУ, которые нивелировали стратегические документы;

непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

Сокращение ВСУ

В частности, Замана, а также экс-министры обороны Украины Саламатин и Лебедев внедряли сокращение численности армии без компенсации уменьшения войска современным вооружением и военной техникой.

Если на начало 2012 года численность армии составляла 240 тысяч человек, то на конец 2013 - 162 тысячи.

Кроме того, с 2012 года началась активная работа по сокращению численности ВСУ за счет боевых частей. С подачи Заманы под видом утилизации были «расстрелянны» сотни тысяч боеприпасов: снаряды 152 калибра, реактивные системы «Град», «Ураган», «Смерч», артиллерийские системы минометного огня.

Срыв мобилизации

По инициативе Заманы течение 2012-2013 годов командование Генерального штаба ВСУ реформировало системы мобилизации. Основное содержание реформы заключалось в объединении и сокращении районных военных комиссариатов, сокращении численности областных ВК и территориальных центров комплектования войск по контракту. В течение 2013 было сокращено 3205 работников ВК.

Это привело к тому, что в 2013 году военные части были укомплектованы всего на 25-55 процентов.

Развал ПВО Крыма

С 2012 года под руководством Заманы началась реорганизация системы противовоздушной обороны Украины.

В ее рамках была сокращена одна из двух бригад, на вооружении которой стояли зенитные ракетные комплексы С-300В. Остановлены и заблокированы программы по модернизации и восстановлению зенитно-ракетных комплексов С-125 и С-200В.

Управление системой ПВО на территории Крыма передали Командующему подразделений ВМС, дислоцировавшихся в Крыму. Командующий не имел навыков управления воздушными силами.

По материалам уголовного производства Замана в феврале 2012 года предложил расформировать Воздушные силы как вид ВСУ.

Расформирование управлений и штабов

С 2013 года Замана начал так называемое расформирование управлений и нескольких штабов армейских корпусов и создание на их базе Оперативного командования «Запад» и «Юг».

В этот период расформировывались управления других армейских корпусов, управлений Западного и Южного оперативных командований и территориального управления «Север» Сухопутных войск ВСУ, воздушных командований «Центр», «Запад» и «Юг» Воздушных Сил ВСУ.

Одновременное проведение значительного количества организационных мероприятий создало предпосылки для временной потери управления войсками, в том числе, которые должны были осуществлять защиту и оборону Крыма.

Игнорирование российской угрозы

В течение декабря 2013 - 19 февраля 2014 Замана получал из разных источников данные о подготовке Россией агрессии против Украины.

Из полученных данных следовало, что Россия приводит вооруженные силы в состояние повышенной готовности, формирует боевую тактическую группу и наращивает наступательные возможности.

Кроме того, было известно, что конечной целью Москвы является присоединение Украины к интеграционным процессам РФ или ее развал как суверенного государства.

Замана понимал наличие правовых оснований для приведения ВСУ в повышенное состояние боевой готовности и укрепления военных возможностей в Крыму.

Тем не менее, он не принял необходимые меры для обеспечения обороноспособности страны. В результате армия была не в состоянии обеспечить оборону Украины, что создало предпосылки для аннексии Крыма и войны в Донбассе.

Аннексия Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 псевдореферендум о его самоопределении.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Дмитрий Захаров