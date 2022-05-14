Крах не обязательно означает массовую капитуляцию или разгром российской армии, говорят эксперты.

Российский военный крах был бы, скорее, примерно аналогичен состоянию французской армии в период с апреля по июнь 1917 года во время Первой мировой, когда более половины дивизий французской армии отказались идти в наступление из-за подорванного боевого духа и плохого самочувствия.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 13 мая.

Российские войска в таком состоянии будут чрезвычайно уязвимы для сосредоточенных украинских контрнаступлений, и украинские военные смогут выбирать сражения по своему выбору, если российские войска не захотят атаковать.

Российский военный крах, скорее всего, повлечет за собой эндемический уровень дезертирства и "фрагментации" офицеров, практику убийства личным составом собственных офицеров. И то, и другое наблюдалось на протяжении всей войны, говорится в отчете.

"Такой крах сделал бы невозможным дальнейшее наступление на нынешнем этапе войны в Украине и мог бы привести к беспорядочному отводу российских войск с линии фронта, как это было видно после поражения русских в битве за Киев", - убеждены эксперты.

Российские военные не будут полностью уничтожены, и им не придется покидать Украину до того, как они достигнут состояния коллапса.

"Однако развалившаяся российская армия потеряет способность функционировать как сплоченная боевая сила. Если это произойдет, Путин вполне может оказаться вынужденным согласиться на гораздо меньшее, чем его нынешние заявленные цели", - заявляют в Институте.

Война в Украине: обновленные данные

ВСУ удалось успешно контратаковать под Харьковом, в результате чего русским пришлось покидать разгромленные позиции и двигаться в сторону российской границы.

Тем не менее, враг не оставляет намерение захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. В данных направлениях ведутся активные, ожесточенные бои.

Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение сравняет на фронте силы.

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