Американский чиновник сказал, что украинские силы слишком рассеяны и им нужно консолидировать свою боевую мощь в одном месте.

Американские стратеги считают, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении - на юге страны.

Как пишет The New York Times, по их мнению, основная цель - это продвинуться к Мелитополю и перерезать россиянам сухопутный коридор в Крым.

Упорное контрнаступление Украины пытается прорвать укоренившуюся оборону России во многом потому, что у нее слишком много войск, включая некоторые из ее лучших боевых подразделений, в неправильных местах, говорят американские и другие западные официальные лица.

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Основная цель контрнаступления - отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымским полуостровом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинские командиры примерно поровну разделили войска и огневую мощь между востоком и югом, заявили американские чиновники.

В результате, больше украинских сил находится возле Бахмута и других городов на востоке, чем возле Мелитополя и Бердянска на юге, которые являются гораздо более стратегически важными фронтами, говорят официальные лица.

Американские специалисты по планированию посоветовали Украине сконцентрироваться на продвижении фронта к Мелитополю, главному приоритету Киева, и на прорыве российских минных полей и других оборонительных сооружений, даже если при этом украинцы потеряют больше солдат и техники.

Только смена тактики и резкий шаг могут изменить темп контрнаступления, сказал один американский чиновник. Другой американский чиновник заявил, что украинцы слишком разбросаны и им необходимо консолидировать свою боевую мощь в одном месте.

Американские официальные лица говорят, что есть признаки того, что Украина начала перебрасывать некоторые из своих наиболее опытных боевых сил с востока на юг. Но даже самые опытные подразделения неоднократно перегруппировывались после тяжелых потерь. Эти подразделения полагаются на сокращающийся штат старших командиров. Некоторые взводы в основном укомплектованы солдатами, получившими ранения и вернувшимися в бой.

Война в Украине - последние новости

Силы обороны Украины эвакуируют жителей из села Работино, возле которого украинские бойцы в последние дни достигли успехов и теперь россияне обстреливают этот населенный пункт из артиллерии.

США не верят, что полномасштабная война в Украине с РФ зашла в тупик. Украина продолжает освобождать земли "на методической, системной основе", заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Советник подчеркнул, что украинские воины достигают успехов на юге своего государства, несмотря на нападения РФ.