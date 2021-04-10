Алексей Резников подчеркнул, что Украина готова к любым вариантам развития ситуации.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не планирует никакой атаки из-за стягивания Россией своих войск к границе.

Об этом он заявил в интервью ВВС Украина.

Читайте такжеРФ давит на Украину для уступок в переговорах, но компромиссов не будет - Таран

По словам министра, Украина готова к любым вариантам развития ситуации.

"Это находится под контролем верховного главнокомандующего и главнокомандующего Вооруженными силами ... Президент постоянно собирает совещания. Но мы абсолютно публично говорим, что не хотим и не намерены военным способом разрешать эту ситуацию. Только политико-дипломатическим путем, другого не может быть", - подчеркнул он.

Резников подчеркнул, что потери жизни гражданских или военнослужащих ВСУ недопустимы.

В то же время он выразил упевненсть, что подавляющее большинство украинцев готовы защищать свою страну, и сценария 2014 года, когда Украина потеряла Крым и часть Донецкой и Луганской областей, не будет.

"Через фронт у нас прошло, если не ошибаюсь, до 500 тысяч украинцев. Это потенциал резервистской армии, которая была на фронте, а плюс добавим сюда их родственников, и вот уже мы понимаем мультипликатор, который говорит о том, что люди точно знают, как держать оружие в руках и воевать. Соответственно, почти каждый будет защищать свой дом и улицу", - подчеркнул вице-премьер-министр.

По его мнению, оккупация невозможна даже в случае прорыва врага за счет технических возможностей, ведь содержать оккупированные территории он не сможет.

"Сразу скажу: никакой атаки со стороны Украины никто не планирует. Поэтому то, на что ссылаются боевики и оккупационные режимы РФ в ОРДЛО - это надуманные месседжи, чтобы самим фактом их озвучивания показать риск появления еще одного "распятого мальчика". Никто никого атаковать не планирует", - отметил Резников.

Стягивание войск РФ к границе Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи