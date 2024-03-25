Из-за отсутствия ночных дронов враг подошел близко к позициям наших защитников.

Командир 206-го батальона ТРО Роман Кулик рассказал, что на Марьинском направлении сейчас происходят адские бои, и без дронов невозможно видеть поле боя и понимать, что происходит.

"Если нет дронов, то командир не может полноценно командовать боем, понимая все аспекты и все нюансы того, что враг делает. Поэтому мы сейчас собираем на дроны - ударные и разведывательные, для того, чтобы одновременно иметь картину поля боя, ничего не пропускать, чтобы пехота была осведомлена в том, что происходит, и иметь возможность поражать противника", - пояснил он.

По словам Кулика, недавно враг штурмовал их позиции под Марьинкой. Из-за того, что погода была достаточно сложная, а у них не хватало ночных дронов с тепловизорами, то противник подобрался на расстояние несколько сотен метров до позиций, и когда его обнаружили, то украинские воины не успели нанести соответствующее артиллерийское поражение по нему.

"Потом уже включились все и совместной работой мы отогнали их от позиций, противник понес значительные потери. Но, к сожалению, и мы потеряли побратимов, в частности, это старший лейтенант Валерий Троян, командир 1-й стрелковой роты. Если бы мы имели больше дронов, больше возможностей, то я думаю, что этой ситуации, возможно, можно было бы избежать. Мы бы раньше обнаружили врага, раньше нанесли поражение, не допустив к стрелковому бою. Поэтому дроны очень важны, без них нет понимания поля боя и трудно командовать действиями наших бойцов", - рассказал Роман Кулик.

Он подчеркнул, что если сравнивать вооруженные силы времен 2016, 2017 года и сейчас, то ситуация кардинально изменилась, и она меняется каждые полгода, вызовов стало гораздо больше.

"Когда мы стали на Марьинском направлении, здесь возникла проблема сбросов с дронов, которую, как нам казалось, мы уже давно решили и забыли. Здесь постоянно сбросы с дронов, здесь сбросы различного типа ядовитых веществ по укрытиям нашей пехоты, по траншеям, вызовов стало больше, я уже не говорю об управляемых авиабомбах, которые стали достаточно серьезным психологическим фактором, потому что одна бомба реально может снести все. После каждого прилета несколько контузий. Поэтому поле боя меняется радикально, и надо постоянно думать головой, придумывать какие-то контрмеры и контратаки, думать над маскировкой и РЭБом всех уровней, и обучать личный состав, потому что это важно", - уточнил он.

Предлагаем вам присоединиться к поддержке наших защитников на Марьинском направлении и помочь им собрать средства на дроны:

https://send.monobank.ua/jar/P6acWMxyd