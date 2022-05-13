Женщина требовала дополнительных фотографий и видео, ведь не поверила достаточному количеству доказательств.

Украинский воин сообщил матери российского оккупанта о его смерти. В качестве доказательства предоставил его документы и видео останков. Однако россиянка не поверила.

Фрагменты переписки воина с женщиной опубликовал активист Сергей Стерненко.

Сначала россиянке прислали фото документов убитого оккупанта. Она подтвердила, что это ее сын. Впоследствии ей прислали видео растерзанного тела и отметили, что эти документы нашли при нем.

Украинский защитник спросил, для чего она отправила своего сына в Украину убивать мирное население и детей. Ответ не замедлил.

"Я??? Ни за что", - ответила женщина.

Впоследствии она попросила дополнительные фото. Воин отметил, что головы оккупанта не нашли. Россиянка попросила фото предплечий, но защитник отметил, что находится в другом районе.

"Тело там так и лежит. Никто не трогал и не тронет. Мы уехали из того района. Больше ничем не помогу. Слава Украине", - написал воин и добавил, что так будет с каждым, кто пришел на нашу землю.

В ответ мать убитого россиянина не задала никаких вопросов по гибели сына и места, где нашли тело. В то же время она возмутилась и спросила: "А ты что президент?".

Как сообщал УНИАН, россияне считают устроенный в РФ парад на 9 мая позорным критикуя при этом Украину в том, что теперь у них нет перспектив и с работой трудно из-за санкций.

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