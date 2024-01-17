Специалист вспомнил и сбитие трех российских Су-34 в декабре 2023-го.

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины ощутимо усилилась. Полностью прикрыть всю территорию страны она не может, но наносить очень тяжелые для россиян удары украинские бойцы способны.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22.

"Она (система ПВО - УНИАН) укрепилась еще раньше. Вспомним май 2023, когда были сбиты самолеты над Брянщиной, вспомним декабрь 2023, когда на том же Херсонском направлении были сбиты сразу три Су-34. Это продолжающийся постепенный процесс", - сказал он.

Эксперт добавил, что, вероятно, это спланированная операция, спланированная акция.

"Итак - да, наша ПВО усилилась. Но говорить, что мы можем полностью прикрыть всю территорию Украины, мы пока не можем. Тем не менее, мы способны наносить очень тяжелые для россиян удары", - констатировал Жирохов.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22

Как писал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что по предварительным данным, в уничтоженных самолетах РФ летел один из российских генералов.

Он акцентировал соответствующая информация не на 100% достоверна: "Она требует уточнения".

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