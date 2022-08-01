В результате вражеских обстрелов загорелось поле в Белопольской громаде, уничтожено 25 гектаров пшеницы.

За последние сутки российские войска 7 раз обстреляли Сумщину.

Об этом сообщает председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.

В результате вражеских обстрелов загорелось поле в Белопольской громаде, уничтожено 25 гектаров пшеницы.

В Белопольской громаде были обстрелы окрестностей одного из сел, россияне трижды открывали огонь из артиллерии и минометов. Прилетело по меньшей мере 24 снаряда. Уничтожены два гражданских легковых автомобиля, повреждена территория фермерского хозяйства.

Середино-будская громада: обстрел из минометов и артиллерии, около 35 прилетов. Били по территории Деснянско-Старогутского национального природного парка. Пострадало помещение опытного отделения.

Краснопольская громада: россияне открыли огонь из артиллерии. Были три обстрела в течение часа по разным частям территории громады. Всего около 30 прилетов по окрестностям трех сел.

Отмечается, что всего за сутки было около 90 прилетов из разных видов оружия.

Ситуация на Сумщине:

По состоянию на 25 июля 2022 года в Сумской области пограничники укрепляли границу с Российской Федерацией.

28 июля в Сумской области зафиксировали 44 прилета из минометов, гранатометов и самоходных артиллерийских установок российских оккупантов.

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