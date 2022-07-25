В Сумской области пограничники укрепляют границу с Российской Федерацией.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
В частности, председатель ГПСУ Сергей Дейнеко проверил, как пограничники укрепляют границу и сдерживают российскую агрессию.
"Из-за постоянных обстрелов Сумской участок не менее опасен, чем другие направления. Несмотря на отсутствие ударной группировки для вторжения подразделения армии РФ ежедневно продолжают осуществлять обстрелы приграничья Сумской области, применяя артиллерию и авиацию. Однако бойцы ГПСУ вместе с другими силами обороны Украины предпринимают все необходимые действия для усиления границы", - говорится в сообщении.
По словам Дейнеко, пограничники четко понимают задачи, проводят все надлежащие мероприятия по фортификационному укреплению границы и оборудованию мест укрытия.
Война в Украине: актуальные данные
Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.
24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.
По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.
Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.