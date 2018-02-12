Работа за еду: в "ЛНР" выдают тормозки вместо зарплаты (фото)
10:24, 12 февраля 2018Война
2066
Спикер ГПСУ Слободян подчеркнул, что экономическая ситуация в ОРДЛО не из лучших.
Иллюстрация / REUTERS
На оккупированном Донбассе боевики из-за отсутствия денег выдают работникам предприятий тормозки вместо зарплаты.
Об этом в Facebook сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.
facebook.com/oleh.slobodyan
"Экономическая ситуация в ОРДЛО выходит на новый уровень! Мем III тысячелетия - тормозки вместо заработной платы! На фото выдержка из основного распоряжения, но знающие люди по ту сторону реальности утверждают, что так оно и есть", - написал он.
Читайте также"Крыша протекает, внутри вода": в сети показали, во что превратился Донецкий ж/д вокзал (фоторепортаж)
Ранее журналист показал, во что превращается Луганск после прихода "русского мира".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter