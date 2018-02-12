Работа за еду: в "ЛНР" выдают тормозки вместо зарплаты (фото)

Спикер ГПСУ Слободян подчеркнул, что экономическая ситуация в ОРДЛО не из лучших.

На оккупированном Донбассе боевики из-за отсутствия денег выдают работникам предприятий тормозки вместо зарплаты.

Об этом в Facebook сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

"Экономическая ситуация в ОРДЛО выходит на новый уровень! Мем III тысячелетия - тормозки вместо заработной платы! На фото выдержка из основного распоряжения, но знающие люди по ту сторону реальности утверждают, что так оно и есть", - написал он.

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