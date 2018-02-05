В сети сообщили о смерти начальника охраны экс-главаря "ЛНР" Плотницкого в российском СИЗО
17:22, 05 февраля 2018
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Журналист сообщил о якобы смерти "Сильвера" в российском СИЗО.
Иллюстрация REUTERS
В сети появилась информация, что начальник личной охраны бывшего главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого умер в одном из российских СИЗО.
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Об этом на своей странице в Facebook написал активист, журналист Иван Жеведь. При этом никаких подробностей данного происшествия на данный момент не сообщается.
"Информация прошла, что якобы начальник охраны Плотницкого - Сильвер (Евгений Сильвестров) помер в СИЗО в РФ", - говорится в его сообщении.
Ранее российские СМИ сообщали, что в России арестовали сбежавшего экс-главаря так называемой "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого.
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