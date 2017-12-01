Новому главарю "ЛНР" доложили, что "чиновники" довольны отстранением Плотницкого – ИС

«МГБ ЛНР» представило новому «главе ЛНР» Леониду Пасечнику докладную записку относительно настроений в рядах «представителей органов власти ЛНР» после отстранения от власти Игоря Плотницкого.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», согласно документу, абсолютное большинство «чиновников» удовлетворены отстранением Плотницкого и назначением «исполняющим обязанности председателя ЛНР» Пасечника, отмечая «положительные сдвиги в кадровой политике нового руководителя».

«В частности, положительно воспринято отстранение от занимаемой должности «руководителя администрации главы ЛНР» Ирины Тейцман как «куратора основных коррупционных схем Игоря Плотникого», а также приближенных к ней лиц», – сообщили в ИС.