Гибель российского генерала в Сирии подтвердила участие РФ в войне на Донбассе - Reuters

О пребывании Асапова на Донбассе свидетельствуют пророссийские боевики и его родной брат, однако официально это так и не подтвердили.

В конце сентября 2017 года стало известно об убитом в Сирии российском генерале Валерии Асапове, который ранее командовал так называемым первым армейским корпусом террористической "ДНР" и получал награды из рук самого президента РФ Владимира Путина.

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Как известно, Кремль неоднократно отрицал, что оказывает военную помощь боевикам. Однако показания десятка боевиков подтверждают, что их бывший руководитель, который пользовался позывным "Туман" и называл себя "генерал Примаков", был именно Асаповым и работал под прикрытием как на Донбассе, так впоследствии и в Сирии. Это подтвердил также и его родной брат Вячеслав.

"Он был там. Целый год. Как к этому относился? Нормально, как военный", - рассказал он через несколько дней после прощальной речи на похоронах.

В Кремле на запрос журналистов относительно пребывания Асапова на территории так называемой "ДНР" предложили обратиться к минобороны. А там на запрос просто не ответили.

Однако еще трое боевиков рассказали, что "Туман" был вовсе не первым генералом, которого назначили командовать войсками боевиками на Востоке Украины, и что ротация российских командующих сепаратистской армией продолжается и дальше.

Издание отмечает, что в настоящее время в санкционных списках есть фамилии более тысячи российских военных, среди которых был и Асапов. Однако во время его командировки в Украину он формально служил в Ростове-на-Дону, а когда уже заканчивал свою задачу летом 2016 года, Путин даже присвоил ему ранг генерал-лейтенанта, о чем говорится в опубликованном Кремлем указе.

В то время на Донбассе он носил форму без опознавательных знаков. Однако, по словам боевиков, те знали, что новоназначенный был российским генералом. Впоследствии многие узнали его по фотографии на могильном портрете или по снимкам в новостях о его гибели.

Во время похорон Асапова глава российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что тот командовал сирийским Пятым добровольческим штурмовым корпусом, который некогда был представлен публике сирийскими властями как "новая сила, которая будет способна положить конец атакам против Дамаска".

Как рассказал один из сепаратистских офицеров, в общем до прибытия Асапова в "ДНР" бои на оккупированной территории почти утихли, и генерал сосредоточился на обучении местных боевиков. Он выслушивал отчеты о ситуации на местах, при нем улучшились поставки, а боевики получили новую форму, которую раньше приходилось доставать самим. Он руководил созданием военного полигона недалеко от Тореза и организовал соревнования по "танковому биатлону" наподобие тех, что проводятся в российской армии.

Уже после его смерти брат рассказал, что тот в последнее время выглядел уставшим и не рвался возвращаться в Сирию. Об Украине они почти не говорили. "Ну что он мог рассказывать? Не очень о таком поговоришь", - сказал брат.

Похоронили российского генерала 27 сентября со всеми воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище под Москвой. А через несколько дней на его могиле появились два маленьких флажка пророссийских боевиков.