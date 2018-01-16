На Донбассе диверсанты боевиков подорвались на собственных минах - Минобороны

На Донбассе диверсионно-разведывательные группы боевиков при ведении разведки позиций сил Вооруженных сил Украины подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

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«В течение 13-14 января при попытке перейти участок собственных минно-взрывных заграждений на Мариупольском и Бахмутском направлениях подорвались диверсионно-разведывательные группы противника. Несколько диверсантов погибли, один офицер тяжело ранен», - сказал Гуцуляк.

По его словам, командование боевиков начало расследование с целью определения виновных в хаотичной установке минно-взрывных заграждений перед собственными позициями, что привело к потерям.